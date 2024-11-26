Юрист Подъяблонский перечислил способы избежать обмана при рефинансировании кредита

Рефинансирование кредита зачастую может привести людей к серьезным финансовым потерям в связи с компаниями-мошенниками, активными на рынке сегодня. Юрист Глеб Подъяблонский перечислил существующие схемы мошенничества с рефинансированием. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, на рынке кредитования сегодня имеется ряд мошеннических схем, связанных с рефинансированием кредита. Так, сотрудникам недобросовестных финансовых организаций легко убедить клиента вложиться в рефинансирование кредита якобы на выгодных условиях, что даст им возможность погасить существующие задолженности. Тем не менее на практике оказывается, что в документе мелким шрифтом были написаны примечания от малоизвестного банка или кредитной организации, однако за счет своей невнимательности люди добровольно подписываются на условия, оказывающиеся хуже предыдущих.

Юрист добавил, что также они предлагают клиентам, у которых открыты кредиты в разных банках, взять заем, равный сумме всех кредитов, в одном банке на более выгодных условиях. В результате им предлагают условия с подвохом. После того как данная мошенническая схема раскрывается, организация просто исчезает с деньгами.

По его мнению, сейчас действует определенная ставка рефинансирования, не позволяющая выдать кредит на условиях прошлых лет. Поэтому прежде, чем соглашаться на такие предложения и совершать операции с деньгами, следует внимательно ознакомиться с положениями документов и обратиться к независимым юристам, у которых отсутствует выгода продать продукт.

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