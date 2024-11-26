Депутат ГД Гаврилов рассказал о мошенниках, обманывающих под видом рефинансирования кредитов

В последнее время в России активизировались аферисты, спекулирующие на теме рефинансирования кредитов. В связи с чем участились случаи обмана доверчивых российских граждан. Об этом в беседе с РИА Новости поведал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Со слов парламентария, сейчас, к сожалению, на рынке недвижимости расплодилось множество недобросовестных компаний-посредников, сулящих клиентам помощь в объединении кредитов. Однако с первой же полученной предоплатой эти прохиндеи попросту исчезают с деньгами, отметил Гаврилов.

Депутат рассказал, недобросовестные компании-посредники ловко маскируют невыгодные условия рефинансирования, запутывая клиентов сложными схемами расчетов. Соблазн доверчивых россиян мошенники пробуждают также, предлагая небольшую (менее двух процентных пунктов) разницу в процентных ставках между новым кредитом и текущими займами.

«Несмотря на то, что ежемесячный платеж может уменьшиться, общая сумма переплаты часто существенно возрастает из-за увеличения срока кредитования», — пояснил Гаврилов.

Ранее сообщалось, что курьер «Яндекса» спас пенсионерку от мошенников, пытавшихся украсть миллион рублей.