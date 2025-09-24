Юрист пояснил отсутствие штрафов за нарушение правил и запретов в России

В российской правовой системе существует обширный пласт норм, которые формально действуют, но практически не применяются. Штрафы за курение в подъезде или хранение колясок на пожарных путях остаются на бумаге, поскольку вероятность реального наказания стремится к нулю. Как поясняет почетный адвокат РФ Дмитрий Краснов, такое явление — естественная часть любой юридической системы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ярким историческим примером служит закон СССР 1964 года, который предусматривал до пяти лет тюрьмы за алкоголизацию несовершеннолетних, но за 30 лет ни разу не был применен. Граждане начинают соблюдать правила только тогда, когда нарушение становится экономически или социально ощутимым, что доказывает пример с ремнями безопасности: массовое применение камер фиксации кардинально изменили поведение водителей.

Юрист отметил, что при этом «спящие» нормы часто имеют важное профилактическое значение — многие из них, как противопожарные правила, написаны кровью. Их периодическое напоминание помогает поддерживать правовую грамотность в условиях постоянного обновления законодательства.

По его мнению, отмена неработающих норм возможна лишь в случае полного исчезновения самих правонарушений, что происходит крайне редко. До тех пор эти правила остаются резервным инструментом воздействия, который может быть активирован при изменении правоприменительной практики.

