Юрист пояснил, почему Долина не обязана немедленно выезжать, несмотря на потерю собственности

Громкая судебная тяжба между певицей Ларисой Долиной и бизнесвумен Полиной Лурье, казалось бы, завершилась победой покупательницы. Верховный суд подтвердил ее право собственности на спорную квартиру. Однако история получила неожиданное продолжение — теперь ключевым становится вопрос о фактическом выселении Долиной из жилья, которое ей уже не принадлежит. Как объясняет юрист Илья Русяев, право собственности и право пользования — это разные юридические конструкции. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, даже лишившись титула владельца, человек не обязан мгновенно покинуть помещение. Для этого требуется отдельное судебное решение, прямо предписывающее освободить квартиру. Именно поэтому Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, которая должна вынести вердикт о прекращении права пользования Долиной и ее обязанности выехать. Только при отказе выполнить это решение добровольно в дело вступят судебные приставы для принудительного выселения.

Юрист подчеркнул, что последствия такого подхода формируют важный прецедент для тысяч аналогичных конфликтов, особенно связанных с мошенничеством при продаже жилья. Решение задает ориентир: сам факт обмана или давления на продавца не ведет к автоматическому возврату квартиры, если она уже перешла к добросовестному покупателю. В будущем судам придется тщательнее анализировать обстоятельства каждой сделки — учитывать, мог ли новый владелец заметить внешнее давление, и оценивать реальное состояние продавца в момент подписания документов. Автоматические решения в пользу истцов станут реже.

По его мнению, итогом этой фазы дела стало четкое разделение двух процессов: установления собственности и регулирования жилищных отношений. Право Лурье на квартиру более не оспаривается, но для восстановления ее полного контроля над жильем потребуется еще одно судебное решение. Это подчеркивает, что даже в резонансных спорах закон действует последовательно, защищая процедурные нормы и требуя отдельных оснований для столь серьезного действия, как принудительное выселение.

