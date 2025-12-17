В Госдуме раскрыли, почему Верховный суд защитил добросовестных покупателей недвижимости в споре Долиной и Лурье

Верховный суд закрыл многолетний спор за квартиру между певицей Ларисой Долиной и бизнесвумен Полиной Лурье, окончательно подтвердив право собственности за покупательницей. По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Гаврилова, этот вердикт не просто ставит точку в громком деле — он создает серьезный правовой прецедент, который изменит подход к подобным конфликтам в будущем. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что в основе скандала была попытка признать сделку купли-продажи недействительной уже после того, как право нового собственника было официально зарегистрировано. Суд высшей инстанции дал однозначный сигнал: государственная регистрация прав — это надежный юридический щит для добросовестного приобретателя. Споры о законности самой сделки должны решаться до этого момента, а не после. Теперь оспорить завершенную куплю-продажу недвижимости станет практически невозможно, если новый владелец вступил во права добросовестно и его собственность уже внесена в реестр.

По мнению парламентария, последствия этого решения выходят далеко за рамки частного конфликта. Оно затрагивает интересы миллионов граждан, банков, нотариусов и риелторов, формируя стабильность на всем рынке жилья. Покупатели получают больше уверенности в защите своих инвестиций, а потенциальные истцы, желающие оспорить старые сделки, столкнутся с высокой правовой планкой. Как отметил глава думского комитета по имущественным отношениям Сергей Гаврилов, этот кейс крайне чувствителен для рынка, и Верховный суд, вероятно, вскоре даст официальные разъяснения по критериям оценки подобных исков для всех судов страны.

Он уточнил, что итогом стала не только победа Полины Лурье в затяжной тяжбе, но и укрепление одного из ключевых принципов гражданского права — незыблемости зарегистрированной собственности. Теперь судебная практика получила четкий ориентир, который минимизирует риски для добросовестных покупателей и повышает предсказуемость сделок с недвижимостью в России.

