Юрист предупредил о кризисе доверия на рынке вторичного жилья

На российском рынке недвижимости формируется опасный прецедент, когда юридически безупречные сделки купли-продажи жилья массово оспариваются через суды. Яркой иллюстрацией проблемы стали резонансные дела с участием Ларисы Долиной и недавнее судебное решение в Санкт-Петербурге, где пенсионерке вернули проданную квартиру несмотря на предоставленную ею справку о дееспособности. Как отмечает юрист Александр Хаминский, это создает кризис доверия – даже тщательная проверка документов и добросовестность покупателя не гарантируют сохранения прав на приобретенное жилье. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, систематическое закрепление такой судебной практики способно парализовать вторичный рынок жилья, поскольку потенциальные покупатели начнут массово опасаться финансовых потерь. Частично защититься помогают страховые механизмы, нотариальные заверения продавцов о добровольности сделки или привлечение родственников в качестве поручителей. Однако эти меры не дают абсолютной гарантии безопасности.

Юрист отметил, что ключ к решению проблемы лежит в выработке единых подходов правоприменения на уровне Верховного Суда РФ. Пока же противоречивая судебная практика продолжает дестабилизировать рынок, оставляя добросовестных покупателей без надежной правовой защиты. Стабилизация ситуации возможна только после четких законодательных разъяснений, уравновешивающих интересы всех участников сделок с недвижимостью.

Ранее сообщалось, что Госдума предлагает ввести период охлаждения для сделок с квартирами.