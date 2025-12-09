Юрист предупредил об опасности перевозки детей в термосумках

Необычный случай произошел в Москве: курьер, решивший перевезти ребенка в обычной термосумке для доставки еды, рискует получить административный штраф. Как пояснил юрист Денис Хмелевской в интервью « Вечерней Москве », это действие попадает под статью, которая требует использования специальных детских удерживающих устройств, таких как автокресло.

Эксперт подчеркнул, что транспортная сумка ни в коем случае не может считаться безопасным средством для перевозки ребенка в автомобиле. За такое пренебрежение правилами грозит штраф в размере 500 рублей. Однако эта относительно небольшая сумма — лишь верхушка айсберга потенциальных проблем.

По его словам, последствия могли бы быть куда более серьезными, если бы во время поездки произошло ДТП. В случае причинения ребенку тяжкого вреда здоровью в отношении курьера могли бы возбудить уже не административное, а уголовное дело, что повлекло бы за собой судимость и гораздо более суровое наказание.

Юрист подчеркнул, что итог этой истории — наглядное напоминание всем водителям, а особенно тем, кто перевозит детей. Экономия на автокресле или надежда на «авось» могут обернуться не только штрафом, но и настоящей трагедией с уголовной ответственностью. Безопасность детей в машине — это не формальность, а строгое правило, от которого нельзя отступать ни при каких обстоятельствах.

