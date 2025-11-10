Семилетний курьер в Орехове-Зуеве вызвал бурю обсуждений в соцсетях

В Орехово-Зуеве на улице был замечен мальчик, которому, по внешнему виду, около семи лет, в форме службы доставки с большой сумкой-термосом. Фотографии юного курьера вызвали массовое обсуждение в социальных сетях, передает REGIONS .

Юрист Гульназ Измайлова пояснила, что лица младше 14 лет не имеют права работать курьерами. По закону дети могут трудиться в сфере искусства — кино, театр, цирк — только с письменного согласия родителей. Прием на работу в службы доставки возможен только с 16 лет при согласии родителей. С 14 лет — только особые условия. Здесь это запрещео, сказала Измайлова.

Работодателю, допустившему нарушение, грозят штрафы по статье 5.27 КоАП РФ — до ₽100 тыс. и запрет на работу директором на срок до 3 лет.

Представители службы доставки отметили, что компания не нанимает лиц младше 18 лет. Каждая термосумка имеет регистрационный номер. Если номера нет, скорее всего, это подделка.

