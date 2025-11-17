Юрист раскрыл возможный исход дела матери из Балашихи

Расследование дела жительницы Балашихи, обвиняемой в убийстве собственного ребенка, может привести к нестандартному юридическому решению. Как пояснил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев, ключевым фактором станет заключение судебно-психиатрической экспертизы, которая определит вменяемость женщины в момент совершения преступления.

По его словам, если эксперты установят состояние невменяемости, уголовное наказание будет заменено принудительным лечением в специализированном стационаре со строгим режимом содержания. Несмотря на законодательную норму о возможности освобождения после излечения, в случаях подобной тяжести, по мнению специалиста, полное восстановление психического здоровья маловероятно.

Юрист подчеркнул, что судьба обвиняемой будет определяться не столько юридической квалификацией деяния, сколько медицинскими выводами. Итогом процесса может стать пожизненная изоляция в медицинском учреждении, которая, по своей строгости, будет сопоставима с тюремным заключением, но с акцентом на лечение, а не наказание.

Ранее следователи выяснили, что мать употребляла опасную смесь препаратов и наркотиков.