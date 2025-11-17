Подробности убийства ребенка: следователи выяснили, что мать употребляла опасную смесь препаратов и наркотиков

По данным следствия, женщина, страдающая психическим расстройством, накануне трагедии смешивала выписанные врачами препараты с синтетическими наркотиками, что могло спровоцировать неадекватное поведение. Об этом пишет «Lenta.ru» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По данным источника, женщина незадолго до трагедии употребляла рецептурные психотропные препараты вместе с синтетическими наркотиками. Это опасное сочетание, по версии следствия, вызвало у нее приступ неконтролируемой агрессии, приведший к расправе.

Поведение подозреваемой долгое время вызывало тревогу у соседей. Они неоднократно видели ее в неадекватном состоянии, слышали истошные крики и детский плач из квартиры. Очевидцы сообщали, что женщина могла применять силу к детям — на теле ее дочери и сына окружающие замечали синяки и ссадины. Несмотря на регулярные вызовы полиции, кардинальных мер по защите детей принято не было.

После задержания женщина полностью признала свою вину и написала явку с повинной. Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют все детали произошедшего, включая вопрос о том, как мать с серьезным диагнозом оставалась без должного контроля со стороны медиков и органов опеки. Жуткое преступление потрясло Балашиху: местная жительница, у которой диагностировали шизофрению, призналась в убийстве своего малолетнего сына. Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в Гольяновском пруду.

