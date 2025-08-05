Юрист рассказал, имеют ли право пешеходы снимать на видео инспектора ГИБДД

Эксперт четко обозначил границы дозволенного: если инспектор несет службу в общественном пространстве, например, на дороге, фиксировать его действия на камеру абсолютно законно. Алешкин уточнил, что сотрудник не вправе запрещать такую съемку, а видеозапись может служить важным доказательством в случае его неправомерного поведения. Однако юрист предупредил о серьезных ограничениях при попытке снимать полицейских вне публичных зон.

Главный риск возникает при съемке на территории режимных объектов, к которым относятся отделы полиции. Алешкин пояснил, что такие объекты охраняются законом, включая возможную охрану ФСО, и их запрещено снимать как снаружи, так и внутри – о чем информируют соответствующие таблички. Нарушение этого запрета, основанного на внутренних регламентах или федеральном законодательстве, может повлечь ответственность.

По мнению юриста, законность видеосъемки сотрудников ГИБДД целиком зависит от локации. В общественных местах это право гражданина – важный инструмент общественного контроля. Но попытка запечатлеть работу инспекторов на закрытых, охраняемых объектах, особенно в зданиях полиции, является нарушением и может иметь негативные последствия для снимающего.

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