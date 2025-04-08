Юрист Рудакова назвала способы избежать автоподставы с гаджетами

Злоумышленники стали все чаще применять автоподставы с гаджетами, то есть они телефоном или планшетом в руках орудуют на перекрестках или пешеходных переходах, где автомобили нередко притормаживают. Аферисты имитируют удар или легко задевают чужое авто устройством, которое уже заранее было повреждено, после чего требуют средства на ремонт или покупку нового гаджета. Юрист Елена Рудакова назвала способы не попасть на подобную уловку. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, в указанной ситуации не следует идти на поводу у злоумышленников и давать им деньги, а нужно сразу же вызывать ГИБДД для оформления дорожно-транспортного происшествия.

Юрист добавила, что также нужно не впадать в панику и заручиться поддержкой свидетелей, записью с видеорегистратора или дорожных камер. В любом случае без наличия видеофиксации доказать связь ДТП и повреждений крайне трудно, в связи с чем нельзя поддаваться на такой обман.

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