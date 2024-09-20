Юрист Русяев назвал причины невозможности лишения родительских прав Бакальчука

После стрельбы в офисе Wildberries и новости о задержании соучредителя компании Владислава Бакальчука и последующего заявления его супруги Татьяны Бакальчук в Сети также появилась информация о возможном лишении его родительских прав. По словам юриста Ильи Русяева, такое заявление является преждевременным и маловероятным на сегодняшний день. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что лишение родительских прав является крайней мерой семейно-правовой ответственности, применяемой только в исключительных случаях, когда защитить права и интересы ребенка иным способом невозможно. В данном случае это напрямую не связано с предъявленными Бакальчуку обвинениями даже в случае доказанности его вины.

По мнению юриста, инкриминируемые предпринимателю преступления не направлены непосредственно против его детей или членов его семьи, что является существенным моментом, поскольку одним из оснований для лишения родительских прав является «совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга либо против жизни или здоровья иного члена семьи».

Он отметил, что процесс лишения родительских прав является отдельным судебным разбирательством, инициируемым независимо от уголовного дела по заявлению второго родителя, прокурора, органа опеки и попечительства или прочих уполномоченных лиц. А в настоящее время нет информации о том, что кто-либо инициировал такой процесс в отношении Бакальчука.

Ранее сообщалось, что Бакальчуку предъявлены обвинения после вооруженного конфликта в офисе WB.