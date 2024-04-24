Юрист Русяев определил грозящие срок и штрафы задержанному Тимуру Иванову

По словам юриста Ильи Русяева, задержанному по подозрению в получении взятки заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову грозит от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф, который превышает сумму незаконного дохода в 70 раз. Об этом сообщает NEWS.ru.