Юрист Русяев определил грозящие срок и штрафы задержанному Тимуру Иванову
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По словам юриста Ильи Русяева, задержанному по подозрению в получении взятки заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову грозит от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф, который превышает сумму незаконного дохода в 70 раз. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ предполагает взыскание заработной платы за пятилетний период.
Напомним, что вчера вечером Следственный комитет РФ сообщил о задержании замглавы российского оборонного ведомства Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в размере миллиона рублей.