Юрист Русяев пояснил, чем грозит курение на балконе

По словам юриста Ильи Русяева, курение на балконе согласно ст. 20.4 КоАП РФ может обернуться штрафом до трех тысяч рублей, если из-за сигареты возникнет угроза пожара. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что на балконах запрещено использовать открытый огонь, под которым понимается не только костер или свеча, а также и тлеющая сигарета.

По мнению юриста, также курение на балконе может быть расценено в качестве нарушения санитарных норм или причинения вреда здоровью, если дым постоянно проникает в другие квартиры. В указанной ситуации соседи имеют право обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда.

Ранее депутат Колунов заявил, что за курение на балконах в подъездах будут штрафовать до полутора тысяч рублей.