Юрист Соловьев назвал пути перехода мошенниками красных линий

По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, злоумышленники перешли красные линии, тем самым начав вербовать граждан нашей страны и подталкивать их к совершению преступлений, что стало способом террористической борьбы с нашей страной. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что успешность мошенников связана с отлично поставленной аналитической работой, позволяющей им подобрать подход к любому человеку в любом возрасте и при любом положении.

По мнению юриста, в целом злоумышленники всегда на шаг-два впереди правительств и правоохранительных органов.

Ранее россиян предупредили о появившейся новой схеме телефонного мошенничества.