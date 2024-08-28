Юрист Соловьев определил размер штрафов за незаконный запуск дрона

По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, применение беспилотных летательных аппаратов в стране строго регламентируется законодательством, более того, в 68 субъектах РФ введен временный режим ограничений на полеты дронов. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он уточнил, что если человек планирует использовать БПЛА в собственных целях, то он должен узнать, разрешены ли полеты дронов в данном регионе. Если они запрещены, а человек запускает дрон в неположенном месте, по КоАП РФ предусмотрена довольно серьезная ответственность за нарушение использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке данным правом.

По мнению юриста, размер штрафов за незаконное использование беспилотников составляет 30-50 тыс. руб., для должностных лиц — 50-100 тыс. руб., а также им грозит приостановка деятельности до трех месяцев. Таким образом, с запуском дронов сегодня стоит повременить.

Он добавил, что при съемке праздника с высоты десяти метров штрафы не грозят, однако за более серьезным использованием дрона следит РЭБ. Кроме того, ответственность за хранение беспилотника, приобретенного на законных основаниях, к примеру, для сельскохозяйственных нужд, также отсутствует, однако такую технику следует держать взаперти и следить, чтобы данными дронами никто не воспользовался.

Ранее сообщалось, что двенадцать украинских беспилотников сбили над Воронежской и Ростовской областями.