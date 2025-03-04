Юрист Соловьев пояснил необязательность запрета на использование травматического оружия

При взгляде на новостные сводки может показаться, что перестрелки с применением травматического оружия в нашей стране происходят с пугающей регулярностью. Член СПЧ Кирилл Кабанов недавно заявил, что ношение оружия следует запретить в общественных местах. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, эпидемии перестрелок с «травматами» в России отсутствуют. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что все аналогичные случаи имеют частный характер, и рассматривать их следует не как элементы большой тенденции, а по отдельности.

По мнению юриста, в отечественном законодательстве содержится много требований к человеку, желающему получить разрешение на «травмат». Так, он должен быть психически здоров, не иметь заболеваний по зрению, уметь обращаться с оружием, знать правила его хранения и применения и прочее. Требования эти справедливы и разумны.

Он подчеркнул, что в отношении инцидентов, когда «травматы» применяют в противозаконных целях, рассматривать их необходимо не как проблему гражданского оружия вообще и повод ужесточить правила его ношения или вовсе его запретить, а как частные случаи. В законодательстве РФ отрегулированы все вопросы, касающиеся гражданского оружия.

Ранее он назвал пути перехода мошенниками красных линий.