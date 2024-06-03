Южная Корея собралась полностью приостановить свое военное соглашение с КНДР

Соглашение о снижении напряженности в военной сфере между двумя Кореями, Южной и Северной, может быть приостановлено со стороны южан. Такое заявление сделала администрация президента Республики Корея. Слова ее представителей привел ТАСС .

Вопрос о приостановке соглашения будет поднят завтра, 4 июня. Его рассмотрят на заседании правительства. Данное соглашение было принято в 2018 году, и его целью стало снижение напряженности между двумя странами. В частности, оно предусматривает создание специальных буферных зон в приграничных зонах. Там договором запрещены военные учения. Теперь же такие учения могут возобновиться, что в итоге может вылиться в вооруженные провокации.

КНДР отказался выполнять это соглашение еще осенью прошлого года. Это произошло после очередного запуска Сеулом разведывательного спутника. Южная Корея считает, что до полного восстановления доверия с соседями ей также стоит приостановить действие соглашения.

Ранее южнокорейцы обвинили своих северных соседей в запуске воздушных шаров с мусором и отходами, которые перелетают через границу. По их утверждению, на их территории приземлилось порядка 150 таких объектов.