К российской границе приблизился американский разведывательный БПЛА

В воскресенье, 15 октября, к воздушной границе России над Черным морем приближался американский военный разведывательный БПЛА RQ-4B «Global Howk».

Подробности сообщили в официальном канале Минобороны России. По данным военного ведомства, чтобы опознать цель и не допустить нарушения госграницы, в воздух поднимали истребитель Су-27.

Как только российский истребитель поднялся в воздух, БПЛА ВВС США развернулся и улетел прочь.