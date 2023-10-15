К российской границе приблизился американский разведывательный БПЛА
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
В воскресенье, 15 октября, к воздушной границе России над Черным морем приближался американский военный разведывательный БПЛА RQ-4B «Global Howk».
Подробности сообщили в официальном канале Минобороны России. По данным военного ведомства, чтобы опознать цель и не допустить нарушения госграницы, в воздух поднимали истребитель Су-27.
Как только российский истребитель поднялся в воздух, БПЛА ВВС США развернулся и улетел прочь.