К тушению пожара на юге Москвы привлекли вертолеты

На юге российской столицы пожарные тушат возгорание на складе. К этому процессу привлекли два вертолета Ка-32. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные, полученные от Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По утверждению представителей МЧС, к ликвидации пожара было привлечено два вертолета Ка-32, которые входят в состав Московского авиационного центра. Летчики уже доставили к очагу пламени и сбросили в него 90 тонн воды.

Чуть позже появилось сообщение, что огнеборцам удалось локализовать пожар.

«Пожар в промышленной зоне на юге Москвы локализован на площади 3 тысячи квадратных метров», — указали в МЧС.

Ранее уже сообщалось, что к тушению привлекли 31 единицу техники, а также 75 человек из числа пожарных расчетов. Дело сильно осложняется тем, что на складе хранились баллоны с фреоном, которые начали взрываться. Также в здании обрушилась кровля.