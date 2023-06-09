«К украинцам, видимо, побежал»: срочник с автоматом сбежал из военчасти в Брянской области

«Куда же он собрался? Вот дурачок»; «К украинцам, видимо, побежал. Сейчас поймают его, присядет лет на 7, тогда поймет, что лучше бы долг Родине отдавал»; «Надеюсь, он не навредит другим солдатам или даже мирным жителям»; «Это он, по всей вероятности, так пошел в «контрнаступление». Вообще жаль парня, непонятно, ради чего сейчас сядет в тюрьму», — рассуждают пользователи социальных сетей, комментируя новость.