«К украинцам, видимо, побежал»: срочник с автоматом сбежал из военчасти в Брянской области
Россияне считают, что сбежавший с автоматом срочник пошел в «контрнаступление»
Фото: [MASH]
Срочник из Брянской области сбежал из военной части и прихватил с собой автомат, сообщает Mash.
По данным журналистов, дезертиром оказался 20-летний парень из Алтайского края. Он покинул часть около 22 часов 8 июня. Причина побега пока не выяснена, поиск нарушителя продолжается. Однако известно, что беглец вооружен автоматом Калашникова и 120 патронами к нему.
«Куда же он собрался? Вот дурачок»; «К украинцам, видимо, побежал. Сейчас поймают его, присядет лет на 7, тогда поймет, что лучше бы долг Родине отдавал»; «Надеюсь, он не навредит другим солдатам или даже мирным жителям»; «Это он, по всей вероятности, так пошел в «контрнаступление». Вообще жаль парня, непонятно, ради чего сейчас сядет в тюрьму», — рассуждают пользователи социальных сетей, комментируя новость.
Ранее Пентагон заявил о новом пакете вооружения для Украины.