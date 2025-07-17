За полчаса силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над тремя областями РФ

Утром 17 июля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за полчаса уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Вражеские дроны были сбиты в период с 7:00 до 7:30 мск над Тульской, Калужской и Брянской областями.

ВСУ неоднократно предпринимают попытки проникнуть в воздушное пространство России с помощью беспилотников. Ночью силы ПВО ликвидировали над российскими регионами 122 вражеских дрона.

Особенно интенсивным атакам подвергаются приграничные области — Белгородская, Курская и Брянская, где обстрелы происходят практически ежедневно. Однако в последнее время участились случаи проникновения дронов в глубокий тыловые регионы, включая Московскую, Ленинградскую и Калужскую области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА погибла женщина.