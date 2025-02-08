Кабель «Ростелекома» получил повреждения в Балтийском море

Госкомпания «Ростелеком» сообщила о повреждении подводного кабеля в Балтийском море. Это рассказали представители организации в беседе с ТАСС.

По предварительной информации, кабель российской компании получил повреждения в акватории Балтийского моря. На месте развернули работы для восстановления и устранения проблемы.

Отдельно в «Ростелекоме» подчеркнули, что ситуация с кабелем не отразилась на подаче ресурса абонентам. ЧП в скором времени устранят силами специалистов.

Напомним, что 8 февраля на территории Финского залива оборвался российский кабель, находящийся в экономической зоне Финляндии. Судно из РФ занялось восстановлением в акватории.

Ранее, 14 января, в Балтийском море был поврежден еще один кабель, соединяющий четыре европейские страны. Причиной также называли внешнее воздействие.