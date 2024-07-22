«Кабину смяло, как картон»: автобус и грузовик столкнулись на трассе в Подмосковье

Авария с участием автобуса и грузовика произошла на трассе в подмосковном Солнечногорске, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

ДТП случилось сегодня рано утром на шестьдесят третьем километре автодороги М-10. По словам очевидцев, транспортные средства ехали в попутном направлении.

От удара кабину автобуса смяло, водитель 1980 года рождения оказался зажат внутри салона. Пассажиров в автобусе не было.

На место оперативно прибыли работники 267-й пожарно-спасательной части, они деблокировали водителя и передали его сотрудникам скорой помощи.

Ранее подмосковные спасатели освободили котенка, застрявшего под капотом автомобиля.