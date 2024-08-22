Кабмин выделит 858 млн руб. на помощь потерявшим имущество в приграничье

Правительство РФ подготовило решение о выделении 858 млн руб. на помощь гражданам, потерявшим имущество в приграничных районах Курской области, сообщил первый зампред Кабмина РФ Денис Мантуров.

Также он рассказал о дополнительном выделении МЧС 1,9 млрд руб. из-за ситуации в приграничных районах. Мантуров пообещал оперативно поставить в Белгородскую область спецтранспорт.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова выплачивать жителям области, покинувшим зону боевых действий, по 15 тыс. руб. в автоматическом режиме.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал об успехах подразделения при отражении вторжения ВСУ в Курскую область.