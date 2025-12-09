Кадры, облетевшие Сеть: момент атаки БПЛА на Чебоксары попал на видео

В интернете появилась видеозапись, на которой зафиксирован момент падения и взрыва беспилотного летательного аппарата в Чебоксарах. Атака на столицу Чувашии произошла минувшей ночью.

Согласно данным, для удара по удаленному от линии соприкосновения региону были использованы семь украинских БПЛА типа «Летучая лисица». Преодолев более 900 километров с территории Харьковской области, дроны достигли цели. Как сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов, в результате инцидента пострадали 14 человек. Среди них — сотрудник спецбатальона, которого в момент прилета спасло лишь чудо: он находился поблизости, перекрывая дорожное движение.

Два беспилотника рухнули в непосредственной близости от жилого дома. Вследствие взрывов и разлетающихся обломков повреждения получили около 30 квартир и порядка 20 припаркованных автомобилей. Два пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

На месте происшествия продолжает работу пункт временного размещения (ПВР), где людям оказывают необходимую помощь психологи и медики. Для оценки масштаба разрушений организованы специальные комиссии, которые обследуют поврежденные жилые здания.

Ранее сообщалось, что глава Чувашии обратился к жителям после атаки БПЛА.