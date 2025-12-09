«Сохраняйте спокойствие»: глава Чувашии обратился к жителям после атаки БПЛА

Глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил о зафиксированной утром атаке вражеских БПЛА на территории региона. По его данным, в результате происшествия есть пострадавшие и зафиксированы повреждения жилых домов.

Экстренные службы работают в усиленном режиме, занимаясь ликвидацией последствий и обеспечением безопасности на месте. В Чебоксарах введены временные ограничения движения на ряде городских магистралей. Для жителей организован пункт помощи в школе № 20 по адресу ул. Хузангая, 8.

Николаев отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая поддержка, а поврежденные помещения будут восстановлены. Он призвал жителей сохранять спокойствие, следовать мерам безопасности и ориентироваться только на официальные данные. Также напомнил о запрете публикации фото- и видеоматериалов, связанных с появлением беспилотников, их обломков и действиями систем ПВО.

