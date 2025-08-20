Кадры пожара на коньячном заводе в Дагестане распространилось в Сети

В Дербенте произошло возгорание на территории коньячного завода, сообщил SHOT. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке.

Отмечается, что огонь быстро распространился на крышу здания научно-исследовательского института биотехнологии продуктов переработки винограда.

Очевидцы также сообщили, что пламя моментально перекинулось на деревья, вызвав панику среди местных жителей — на видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, слышны возгласы «Ашалеть!».

Важно отметить, что огонь не затронул основные производственные мощности завода, где хранится алкогольная продукция. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте чрезвычайного происшествия (ЧП) работают специалисты МЧС.

