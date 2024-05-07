Кадыров хочет заставить Зеленского в ближайший месяц подписать капитуляцию
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ближайший месяц Россия должна воспользоваться ситуацией и освободить как можно больше территории и вынудить президента Украины Владимира Зеленского подписать капитуляцию.
Об этом Кадыров сказал в эфире телеканала «Россия 1».
Он считает, что Россия обязательно должна забрать Одессу и Харьков.
«И потом посадить этого Зеленского, и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины», — заключил глава Чечни.
Ранее в Службе внешней разведки заявили, что США ищут альтернативу Зеленскому, который стремительно теряет популярность на Украине.