Кадыров объявил о том, что в зону СВО отправлены еще два электропикапа Cybertruck
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Рамзан Кадыров, руководитель Чечни, объявил о том, что в зону СВО отправлены еще два электропикапа Cybertruck, которые не были отключены дистанционно. Он сообщил об этом в своем телеграм-канале.
«Еще два «Кибертрака» направлены в зону СВО. Западная техника отлично выполняет поставленные задачи против западных укронацистов. Мобильность, удобство и маневренность — это качества, которые здесь очень ценятся», — написал Кадыров.
Он уточнил, что эти пикапы не подверглись удаленному отключению.
«Машины работают без проблем и сбоев. Это лучшая реклама для «Кибертрака». Мы точно знаем, как ими правильно пользоваться», — добавил глава Чечни.
Кадыров сообщал, что получил электропикап Cybertruck от Илона Маска и провел его испытания. Он также обещал отправить машину в зону СВО и пригласил Маска посетить Грозный.
Ранее Рамзан Кадыров обвинил Маска в отключении своего Cybertruck.