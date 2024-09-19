Рамзан Кадыров обвинил Маска в отключении своего Cybertruck

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его Cybertruck от Tesla больше не функционирует, так как Илон Маск удаленно смог отключить автомобиль. Об этом глава республики сообщил в своем телеграм-канале.

«Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?», — написал Рамзан Кадыров.

В августе текущего года руководитель сообщил о пополнении автопарка Tesla Cybertruck, назвав его подарком от Илона Маска. На опубликованном видео глава Чеченской Республики управлял электрокаром, на который был установлен пулемет. Тогда же Кадыров заявил, что отправит автомобиль на специальную военную операцию.

Ранее сообщалось о том, что у Илона Маска очень серьезная охрана, на содержание которой он каждый год тратит миллионы долларов.