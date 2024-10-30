Кадыров раскрыл потери ВСУ при ударе по Генштабу в Киеве

Из радиоперехватов разговоров украинской стороны стало известно, что при ударе по Генштабу пострадало 26 военнослужащих. Семеро из них погибли. Об этом сообщил Рамзан Кадыров, глава Республики Чечня, в своем телеграм-канале.

По его утверждению, военно-космические силы российской армии сумели перехватить радиопереговоры ВСУ, в которых выяснилось, какие потери понесли украинские военные.

«В перехваченных радиопереговорах украинцы озвучивают информацию о девяти уничтоженных нацистах и еще 17 раненых», — указал он.

Кадыров добавил, что удар наносился по центру управления украинскими беспилотниками, который был расположен в здании Генерального штаба ВСУ. Он назвал удар очень реультативным.

Ранее в сети появлялись фото разрушенной крыши здания Генштаба в Киеве. По утверждению прессы, она пострадала в результате падения на него беспилотника.