Здание Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Киеве пострадало из-за падения обломков БПЛА. Об этом проинформировало РИА Новости, обнародовав соответствующие кадры.

В интернете появилась фотография поврежденного здания Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Киеве, где запечатлена частично разрушенная крыша. Как сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*, инцидент произошел из-за падения обломков беспилотника.

Ночью в Киеве были слышны взрывы. В столице и нескольких областях объявили воздушную тревогу. Сирены звучали около трех часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что армия ВС РФ не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям, подчеркивая, что действия российских войск нацелены на военные объекты и инфраструктуру противника.

Ранее в Сети появились кадры тренировки военных ВСУ в учебном центре Великобритании.

* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.