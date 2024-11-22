В рядах спецназа «Ахмат» есть кореец по имени Дима, именно он может быть источником слухов о том, что в зоне спецоперации появились корейские военнослужащие. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Республики Чечня Рамзан Кадыров.

По утверждению лидера Чечни, в составе «Ахмата» действительно воюет кореец.

«Найден виновный в панике Запада по поводу северокорейских добровольцев. Оказывается, что всю эту смуту в стане врага навел всего лишь один кореец по имени Дима», — указал он.

Этот Дима родился и вырос на Сахалине. Помимо него, в отряде служит один из офицеров, который носит позывной «Хохол», причем он действительно по национальности украинец.

Ранее Кадыров сообщил, что отменил свой приказ спецназу «Ахмат» не брать в плен украинцев. Он сделал это по многочисленным просьбам жителей Украины, так как те беспокоятся за жизни своих родных и близких. Люди говорят о том, что попасть в плен для солдат ВСУ становится единственным возможным способом сохранить свои жизни.