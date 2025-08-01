Кадыров сообщил о боях «Ахмата» под Часовым Яром

В районе города Часов Яр, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР), развернулись боевые столкновения с участием подразделений специального назначения «Ахмат». Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Согласно заявлению руководителя региона, в наступательных операциях на данном участке фронта задействован мотострелковый полк «Север-АХМАТ», входящий в состав Министерства обороны.

Кадыров отметил активное участие бойцов в продвижении, направленном на ликвидацию укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). В качестве подтверждения он представил видеоматериал, демонстрирующий уничтожение российскими военнослужащими замаскированного блиндажа, занятого украинскими военными.

Ранее военный эксперт назвал важным взятие российскими войсками Часова Яра.