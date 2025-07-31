Военный эксперт Игорь Коротченко в интервью Life.ru назвал освобождение Часова Яра знаковым событием, демонстрирующим решимость России продолжать СВО несмотря на западное давление. Этот шаг стал ответом на недавние заявления Дональда Трампа о возможной заморозке конфликта, показав, что Москва не намерена отступать от поставленных целей.

Аналитик подчеркнул, что российские войска сохраняют стратегическую инициативу, последовательно выполняя задачи, обозначенные Владимиром Путиным в начале операции. Успешное продвижение по всей линии соприкосновения свидетельствует о четком контроле над ситуацией, причем новые наступательные действия будут предприниматься по мере формирования благоприятных условий.

Освобождение Часова Яра имеет не только военное, но и важное политическое значение. Этот шаг наглядно показывает, что попытки Запада повлиять на ход СВО через ультиматумы и давление обречены на провал. Как отметил Коротченко, текущие успехи российских войск не могут не вселять оптимизм – армия продолжает уверенно двигаться вперед, реализуя поставленные руководством страны задачи.

Ранее эксперт объяснил, чем для ВСУ обернется потеря Часова Яра.