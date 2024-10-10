Кадыров заявил о попытках совершить на него покушение

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, на встрече с руководителями правоохранительных органов заявил о попытках заказать его убийство и о кровной мести из-за инцидента в офисе Wildberries. Соответствующее видео он разместил в своем телеграм-канале.

По его словам, организовать покушение на него желали депутаты Госдумы Бекхан Барахоев, Ризван Курбанов и сенатор Сулейман Керимов.

«Эти люди не только хотели отобрать у женщины ее бизнес, но и решили заказать мое убийство», — отметил он.

Глава Чечни официально призвал к ответу указанных лиц и объявил им кровную месть.

«Я официально заявляю о кровной мести Бекхану Барахоеву, Сулейману Керимову и Ризвану Курбанову. Я чеченец, и я возвращаю свое домой», — говорится в видео.

Также Кадыров добавил, что у него имеются свидетели, способные подтвердить наличие заговора против него.

Ранее сообщалось, что нападавшим на офис Wildberries грозит пожизненное лишение свободы.