Армии РФ удалось занять село Рыжевка, находящееся в Сумской области, на границе с российской Курской областью, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своих социальных сетях в воскресенье, 9 июня.

Глава республики рассказал, что бойцы «Ахмат-Чечня» вместе с другими подразделениями ВС РФ освободили от сил противника село Рыжевка. Он подчеркнул, что данный населенный пункт находится на границе с Россией, а именно, Курской областью.

Кадыров также сообщил о том, что в ходе российского наступления, украинская сторона понесла большие потери, что и вынудило ее покинуть село. Слаженная и эффективная работа военнослужащих РФ позволила освободить пункт за 3 дня, не вызвав сложностей, заключил он.

Ранее морпех из США заявил о присоединении к российской Армии в зоне СВО.