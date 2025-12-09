Кадыров сообщил об отражении новой атаки украинских беспилотников в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о попытке атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его данным, воздушная угроза была ликвидирована силами обороны.

В своем официальном телеграм-канале политик уточнил, что в ходе отражения налета был уничтожен один БПЛА над территорией соседнего региона силами ПВО Воздушно-космических сил Минобороны РФ. Еще два беспилотника сбили над самой Чечней расчеты мобильных огневых групп, сформированных из сотрудников МВД и Росгвардии по республике.

Кадыров также опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен момент ликвидации одного из аппаратов в небе над Грозненским районом.

Ранее сообщалось, что в ответ на удар по Грозному ВС РФ поразили более 60 целей на Украине.