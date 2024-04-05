Как в 1943-м: бойцы «Ахмата» штурмом взяли подножие Белой горы, применив опыт Красной Армии

Бойцы спецназа «Ахмат» и 7-й гвардейской мотострелковой бригады штурмом взяли позиции ВСУ у подножия Белой горы возле Белогоровки в ЛНР.

О том, как происходил штурм, военкору RT Владу Андрице рассказал командир разведки «Ахмата» с позывным «Аид».

Штурмовики незаметно прошли по склону горы и уничтожили шесть солдат ВСУ в ближнем бою, а затем дождались подкрепления.

По словам «Аида», похожим образом Белую гору штурмовали бойцы Красной Армии в 1943 году, взяв окопавшихся фашистов в котел.

Как пишет издание National Interest, удары российских войск заставляют ВСУ распылять свои силы, которые постоянно подвергаются «изнурительной» передислокации.