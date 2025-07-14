Какие данные нельзя хранить в телефоне: предупреждение эксперта

Юрист Алла Георгиева предупредила о необходимости соблюдать осторожность при хранении данных в смартфоне. По ее мнению, существует пласт информации, которую категорически не рекомендуется хранить на мобильном устройстве, сообщает РИА Новости .

К уязвимым данным относятся фотографии документов, банковские карты, логины и пароли от различных онлайн-сервисов, а также компрометирующие фотографии. Все эти материалы могут попасть к злоумышленникам в случае взлома смартфона или его утери.

Особую опасность представляют сохраненные учетные данные от различных ресурсов: электронной почты, социальных сетей, онлайн-банка и портала Госуслуг. При взломе телефона мошенники могут использовать эти данные для обмана друзей через соцсети, оформления кредитов или микрозаймов.

Эксперт рекомендует не хранить конфиденциальную информацию не только в заметках, но и в сообщениях. После отправки или получения документов следует немедленно удалять их из памяти телефона. Также важно регулярно проводить очистку устройства.

Для безопасности логины и пароли лучше либо запоминать, либо записывать и хранить в надежном месте вне смартфона. Это поможет избежать серьезных проблем в случае компрометации данных мобильного устройства.

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