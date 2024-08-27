«Калашников» впервые презентует новый гранатомет ГП-46 за пределами России

Отечественная группа компаний «Калашников» впервые вывезет новый подствольный гранатомет ГП-46 за границу. Об этом сообщили ТАСС в концерне.

Гранатомет ГП-46 40×46-мм выставят на обозрение во время Международной выставки оборонной промышленности ADEX-2024. Она состоится в столице Азербайджана 24 — 26 сентября. Это первый раз, когда новинку будут презентовать за рубежом. Впервые ее показали в августе текущего года в России.

Комплекс ГП-46 показали в РФ вместе с современным новым пулеметом РПЛ-20. Однако нет уточнений, покажут ли последний на грядущей выставке.

В самом концерте отметили, что гранатомет может поражать живую силу на сложных местностях, а ее боеприпасы способны преодолевать окопы и траншеи. Установка станет отличным оружием для ударов по небронированной технике.

Примечательно, что ГП-46 можно прикреплять к классическому автомату Калашникова или АК, а также модулям. Стрельба осуществляется на дальность до 400 м.

Ранее сообщалось, что российские военные отбили атаку ВСУ с одним на троих автоматом и гранатами.