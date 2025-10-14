Жителям Подмосковья рассказали, как мошенники втягивают детей в преступления через интернет

Мошенники могут втягивать детей в преступления через интернет, в том числе мессенджеры, для быстрого заработка им могут предлагать выполнить задания, например, поджечь какую-то будку и снять на видео. Об этом сообщает портал Альянса по защите детей в цифровой среде.

За подобные действия подросткам может грозить уголовная ответственность. Так, например, за поджог чужого имущества грозит до пяти лет лишения свободы, если это важный объект (связь, энергия) — до 20 лет. Возраст ответственности наступает с 14 лет.

В случае получения такого предложения важно рассказать об этом взрослым, сделать скрины сообщений. Кроме того, можно обратиться в полицию или в ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.