Калининградским врачам в третий раз вынесли приговор по делу об убийстве младенца

Мособлсуд вынес новый приговор врачам из Калининграда. Элину Сушкевич и Елену Белую обвиняют в том, что они убили недоношенного младенца, и их приговорили к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщило РИА Новости.

Правоохранители считают, что врачи решили убить недоношенного младенца, который родился в их медицинском учреждении. Белая отдала указание Сушкевич сделать смертельную инъекцию, это произошло в 2018 году. С тех пор в отношении враче й приговор выносился дважды. В первый раз их оправдали присяжные. Затем им дали 9 и 9,5 лет колонии, но приговор снова был обжалован. Мособлсуд в третий раз рассматривал их дело.

«Сушкевич назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима, Белой — 9,5 лет с отбыванием в колонии общего режима», — указали в суде журналистам.

