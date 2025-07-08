Кальянщика задержали после трагического взрыва в Рязани

В Рязани арестован работник кальянной после инцидента со взрывом возле торгового центра «Малина». 18-летний молодой человек, работавший в заведении Game loft, принес гранату и предложил посетителям рассмотреть ее.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, Апанди передал взрывное устройство Даниилу (21 год) и Илье (20 лет), сказав, что граната не представляет опасности и является муляжом. Однако произошла трагедия: друзья активировали гранату, выдернув чеку.

В результате взрыва Даниил лишился кисти руки, а Илья погиб на месте. Еще один 20-летний молодой человек, находившийся поблизости, был госпитализирован с травмой головы. Сам кальянщик также получил осколочные ранения и был доставлен в больницу. Четвертый пострадавший получил незначительные повреждения и отказался от медицинской помощи.

В настоящее время работнику кальянной грозит лишение свободы на срок до десяти лет по обвинению в причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело. Источник происхождения гранаты устанавливается.

Ранее сообщалось, что погибшим при взрыве гранаты у ТЦ в Рязани оказался случайный прохожий.