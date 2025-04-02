Камбулова: один из атаковавших Таганрог БПЛА запутался в деревьях

Один из беспилотников, которые атаковали Таганрог в Ростовской области, остановился на деревьях примерно в 300 м от жилых домов. По словам главы города Светланы Камбуловой, опубликованным в телеграм-канале, в данный момент нет никакой опасности.

В районе улицы Ленина, 147 один из вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упал на гаражи, расположенные неподалеку от многоквартирного дома. Наибольшие повреждения зафиксированы по адресу Лизы Чайкиной, 57, сообщила она.

«На территории города произошла ЧС. По трем адресам был прилет БПЛА… По адресу 1-й Новый беспилотник завис на деревьях, находится на расстоянии от жилых помещений 300 м, угрозы жизни нет», — сказала Камбулова в видеообращении.

Как уже сообщалось, в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Таганроге произошло возгорание в двух зданиях.

Один из БПЛА атаковал девятиэтажный дом на улице Лизы Чайкиной. Еще один БПЛА был замечен в переулке 1-й Новый.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорания. К медикам обратились два человека. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.