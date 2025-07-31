Камчатка и Сахалин пострадали от цунами после мощного землетрясения

Представитель оперативных служб сообщил РИА Новости, что береговые линии трех муниципальных образований в Камчатском крае и на Сахалине подверглись воздействию цунами, вызванного землетрясением в Тихом океане.

Собеседник агентства отметил, что в прибрежных районах трех муниципальных образований Камчатки и Сахалинской области было зарегистрировано прохождение волн цунами.

По уточненным данным, максимальная высота волн, обрушившихся на побережье, достигала пяти метров.

В среду на Камчатке произошло самое мощное землетрясение с 1952 года, магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курильских островах. В связи с этим на Камчатке и в Северо-Курильском районе была объявлена угроза цунами и введен режим чрезвычайной ситуации.

Данила Чебров, директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля, на Камчатке зафиксировано около тысячи афтершоков.

Ранее сообщалось, что в Японии мужчина погиб и еще семь человек пострадали при попытке эвакуироваться и избежать цунами.