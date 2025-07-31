В Японии мужчина погиб и еще семь человек пострадали при попытке эвакуироваться и избежать цунами

В Японии зафиксирован один погибший и семеро раненых по итогам эвакуации из прибрежной зоны, которая проводилась перед ударом цунами. Такое заявление сделал Есимаса Хаяси, генеральный секретарь кабинета министров. Его слова привела газета «Коммерсантъ».

Мужчина погиб в японской префектуре Кумамото. Он при эвакуации решил выехать самостоятельно и сел за руль автомобиля, но не справился с управлением. Он попал на горной дороге в ДТП и погиб. Также в ходе эвакуации семь человек получили травмы различной степени тяжести. Пока не говорится, есть ли пострадавшие именно в результате цунами.

Ранее сейсмолог Жигалин оценил последствия землетрясений на Камчатке. По его словам, толчки магнитудой 6,6 лишь начало. Афтершоки будут сотрясать регион долгие месяцы, а сейсмическая волна может докатиться до Японии и Филиппин через разломы Тихоокеанского огненного кольца. По мнению ученого, населению полуострова придется жить в режиме постоянной готовности к новым подземным толчкам.