Камчатка трясется: на Дальнем Востоке зафиксировали 11 подземных толчков за час
У побережья Камчатки зафиксировали серию из 11 землетрясений за один час
Фото: [flickr.com]
У побережья Камчатки зафиксирована необычная сейсмическая активность, сообщил в телеграм-канале филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Так, по данным сейсмологов, за последний час на полуострове произошла целая серия из 11 землетрясений магнитудой от 4,2 до 5,5. Их эпицентры располагались в акватории Тихого океана недалеко от восточного побережья Камчатки. Сведений о толчках в населенных пунктах не поступало. Угроза цунами не объявлена.
В связи с участившимися случаями землетрясений на Камчатке МЧС России выпустило рекомендации для россиян. Их опубликовал ТАСС. Если толчки застали в здании, необходимо встать в дверной проем или укрыться крепкой поверхностью, например, столом.
Кроме того, стоит держаться подальше от окон, зеркал и тяжелых предметов, которые могут нанести травмы или поранить. Также нельзя пользоваться во время землетрясений лифтами.
Оказавшись во время подземных толчков на улице, необходимо выйти на открытое пространство — подальше от зданий и линий электропередач. Не стоит забывать, что землетрясение может повториться.
Ранее ученый рассказал, что жителям Московского региона не стоит опасаться землетрясений.